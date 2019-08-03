Террористы, контролирующие провинцию Идлиб и засевшие на окраинах сирийского города Алеппо, открыли огонь из минометов по жилому кварталу города, несколько мирных граждан получили ранения. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Обстрел велся с окраины города, предположительно, из района Рашидин.

Подробностей не приводится.

Алеппо расположен в 50 километрах от границы провинции Алеппо и Идлиба, в котором ранее сирийское руководство объявило о начале режима прекращения огня в демилитаризованной зоне.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.



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