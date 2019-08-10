https://news.day.az/world/1146317.html Турецкие ВВС ликвидировали двух террористов
Турецкие ВВС ликвидировали двух террористов
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Гара на севере Ирака.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства обороны Турции.
В результате воздушных ударов были нейтрализованы два террориста РПК.
Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe ("Лапа").
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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