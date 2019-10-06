Семь женщин стали депутатами Федерального национального совета ОАЭ - парламента с преимущественно консультативными функциями, согласно предварительным итогам голосования, сообщила в воскресенье национальная избирательная комиссия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Семь женщин были выбраны депутатами, что является серьезным прорывом по сравнению с выборами 2015 года, когда только одна женщина стала законодателем от эмирата Рас-эль-Хайма. Еще 13 женщин будут назначены в парламент правителями эмиратов в соответствии с указом президента страны о равном мужском и женском представительстве в законодательном собрании, где из 40 депутатов 20 назначаются главами эмиратов.

За двадцать депутатских мест велась острая борьба: на них претендовали 479 эмиратцев, 180 из них - женщины.

На выборах проголосовали более 117 тысяч имеющих право голоса эмиратцев, что почти на 80 тысяч больше показателя 2015 года. Однако это всего треть от общего числа имеющих право голоса в Эмиратах. Выборы в парламент ОАЭ прошли в субботу в семи эмиратах, где открылись 39 избирательных участков. Эмиратские власти продлили на час время голосования, чтобы больше избирателей смогли отдать свои голоса. Окончательные итоги голосования будут обнародованы 13 октября после завершения процесса подачи апелляций.

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