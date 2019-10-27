Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые антиправительственные выступления. Об этом со ссылкой на источники в иракских силовых структурах сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, командующий спецназом получил от главы кабинета указание принять "все необходимые меры" для разгона манифестаций.

В пятницу в Ираке начались новые акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти, которые быстро переросли в беспорядки. В результате 42 человека погибли и порядка 2 тыс. пострадали. Демонстранты вступали в стычки с полицией и штурмовали здания местных администраций, офисы различных партий и шиитского военизированного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), устраивая там погромы и поджоги. Вследствие этих действий ущерб был причинен более чем 70 правительственным учреждениям, партийным штабам и объектам частной собственности.

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