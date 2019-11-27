Мусульманские страны должны объединить усилия для стабильности в мире, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (İSEDAK) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Эрдогана, исламское братство не должно быть только на словах, и мусульманские страны должны объединить свой экономический и политический потенциал.

"Одна из важных структур, в рамках которой нужно объединить усилия, это, конечно же, ОИС", - сказал он.

Президент Турции отметил, что, к большому сожалению, в западных странах с каждым днем растет исламофобия.

"Страны, которые якобы выступают за демократию и справедливость, молчат, когда речь идет об исламофобии", - сказал Эрдоган.