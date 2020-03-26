Новозеландский стрелок неожиданно признался в массовом убийстве мусульман

Австралиец Брентон Таррант, которому в прошлом году были предъявлены обвинения в осуществлении терактов в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, неожиданно изменил свою позицию и признал все выдвинутые против него обвинения. Об этом он объявил по видеосвязи из оклендской тюрьмы суду в Крайстчерче, который по этому поводу собрал внеочередное заседание, сообщает The Guardian.

Напомним, 15 марта 2019 года 28-летний Таррант расстрелял из автоматического оружия верующих в двух мечетях Крайстчерча, убив 51 человека, ранив еще 49. Свои теракты он транслировал в интернете, пишет "Коммерсант".

На суде в июне прошлого года ему были предъявлены обвинения по 92 пунктам, но он отказался признавать себя виновным. Следующее заседание должно было состояться в июне нынешнего года. Однако теперь, учитывая признание Таррантом своей вины, это заседание было отменено.

Приговор преступнику будет вынесен через несколько месяцев, когда ситуация с коронавирусом позволит всем желающим из числа пострадавших в тех терактах присутствовать на заседании суда. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отметила, что признание вины преступником станет "облегчением для многих людей, чьи жизни были сокрушены тем, что произошло 15 марта".