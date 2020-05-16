https://news.day.az/world/1235589.html В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек
В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек
За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Также за 24 часа в стране выздоровели 4 940 пациентов, а умерли - 119.
Таким образом, общее число обнаруженных людей с COVID-19 в РФ составляет 272 043. За весь период вылечились более 63 тыс. человек, число летальных исходов - 2 537.
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