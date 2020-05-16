В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек

За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Также за 24 часа в стране выздоровели 4 940 пациентов, а умерли - 119.

Таким образом, общее число обнаруженных людей с COVID-19 в РФ составляет 272 043. За весь период вылечились более 63 тыс. человек, число летальных исходов - 2 537.