В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 702

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 702.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что 3787 человек находятся на карантине, 337 человек - на стационарном лечении. Вылечились 456 человек, умерли 12.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.