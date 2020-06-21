https://news.day.az/world/1246528.html Непогода в Турции привела к серьезным последствиям - ФОТО
Дорога в провинции Эрзинджан была затоплена. В результате было прекращено транспортное сообщение с двумя областными центрами и двумя селами.
Непогода в Турции привела к серьезным последствиям - ФОТО
Выпавший 21 июня в турецкой провинции Карс сильный град привел к серьезным последствиям.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, хотя сильный град длился несколько секунд, он нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству и посевам на полях.
Отметим, что 17 июня град в регионе образовал слой льда толщиной более двух сантиметров.
Дорога в провинции Эрзинджан была затоплена. В результате было прекращено транспортное сообщение с двумя областными центрами и двумя селами.
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