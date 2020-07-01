Как в Израиле соблюдают ограничения, связанные с карантином

В Израиле наблюдается всплеск новых случаев COVID-19, правительство в свою очередь наложило новые ограничения на граждан, в попытке остановить рост заболеваемости коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на cursorinfo.co.il.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Израиле зарегистрировано 25 547 заболевших коронавирусом COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 859 новых случаев заболевания коронавирусом.

Это наибольший прирост новых больных с начала эпидемии в стране. Кроме этого, 320 пациентов скончались.