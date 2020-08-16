В Грузии в одном из регионов сразу 43 человека заразились коронавирусом

Кластер села Ленджери увеличился на два инфицированных коронавирусом. Об этом, как передает Грузия Online, сообщила заместитель государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани.

По ее информации, в ходе массового обследования в муниципалитете Местия уже изучен биологический материал 4000 человек, из них коронавирус подтвердился у 43 человек.

"В масштабе всего муниципалитета Местия работают эпидемиологи, забираются пробы. У каждого помещенного на карантин идеальные условия - как в плане питания, так и бытовые. Ограничения и правила в муниципалитете Местия выполняются полностью, поскольку население восприняло этим меры с полным пониманием", - говорит Нино Виблиани.