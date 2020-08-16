Глава МИД Ирана: соседи – это приоритет внешней политики Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на церемонии уважения бывшего официального представителя и нового посла Ирана в Азербайджане Аббаса Мусави, заявил, что соседи являются главным приоритетом внешней политики Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

"Господин Мусави мог бы выбрать более простую миссию в Европе и Азии, но он выбрал Азербайджан, и это показывает глубину стратегической позиции нашего дорогого брата, который выбрал для своей деятельности соседнюю страну", - сказал он.

"Я уверен, что благодаря его хорошему опыту и хорошей подготовке к этой миссии и тому, что он посетил все соседние провинции, он, несомненно, будет более успешным в Баку", - добавил Зариф.

"Глава МИД Ирана отметил, что "сегодня у нас очень хорошие отношения с Азербайджанской Республикой. Хотя в начале правительства 11-го созыва наши отношения были очень напряженными, зато сегодня у нас одни из самых лучших и самых близких отношений с этой страной, и, дай Бог, эти отношения будут укрепляться господином Мусави", - указал он.