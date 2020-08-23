https://news.day.az/world/1264680.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 237 тысяч
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 237 тысяч
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 121.
Об этом, как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 258 249, за прошедшие 24 часа 1 217 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 795 человек, общее число выздоровевших достигло 237 165 человек.
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