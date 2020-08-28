Иранского музыканта арестовали за работу с женщинами

Иранского музыканта Мехди Раджабьяна арестовали за работу с женщинами. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина рассказал, что находится под домашним арестом, поскольку ожидает суда. По словам Раджабьяна, он был арестован 10 августа, после того, как в СМИ появилась информация о деталях его проекта. В рамках своей работы музыкант собирался опубликовать видеоролик с танцовщицами и певицами - иранские законодатели считают это аморальным. Журналисты Reuters запросили комментарий у министерств юстиции и культуры республики, однако не получили ответа.

"Даже если я еще сотни раз попаду в тюрьму, мне понадобится работать с певицами и танцовщицами", - заявил обвиненный. Если Раджабьяна осудят, это будет его третий тюремный срок. До этого Мехди начал отбывать срок в 2015-м году. Его освободили досрочно, спустя два года - после 40-дневной голодовки.

Раджабьян также провел три месяца в одиночном заключении в 2013 году.