В деле о смерти Марадоны появились новые подробности

Появилось новое утверждение в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает Day.Az, адвокат медсестры Дахианы Гиселы, присматривавшей за аргентинцем, Родольфо Баке связал кончину Марадоны с событием, произошедшим за неделю до его смерти.

По мнению адвоката допрашиваемой медсестры, Марадона упал за неделю до смерти: "В момент падения он сильно ударился головой. Но его не отвезли в больницу для обследования и рентгена. В последние дни жизни у него участилось сердцебиение, по этой причине не раз звонили в больницу, но это не восприняли всерьез".

Отметим, что Диего Марадона скончался 25 ноября дома от сердечной недостаточности, в связи с его смертью начато следствие в отношении его врача, медсестры и бухгалтера.