Владимир Путин привился от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной во вторник, 23 марта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Глава государства анонсировал свою вакцинацию накануне в ходе совещания по вопросам по вакцинации. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех российских вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков.

После сделанного Путиным объявления в Кремле уточнили, что вакцинация президента не станет публичным мероприятием. Он также заявил, что Кремль не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.