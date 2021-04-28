В Армении царит авторитарный режим

Правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет Nations in Transit. Antidemocratic Turn ("Страны в переходном периоде. Антидемократический поворот"), согласно которому оценка Армении снизилась впервые после "бархатной революции" в 2018 году, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Война с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха спровоцировала внутренний кризис в Армении, который рискует свести на нет успех "бархатной революции" 2018 года", - отмечается в докладе.

Согласно отчету Freedom House, Армения в рейтинге числится государством с полуконсолидированным авторитарным режимом.

"Показатель демократии в стране снизился впервые после революции, а также события, произошедшие в этом году, включая напряженность между военными и премьер-министром Николом Пашиняном демонстрируют, что ситуация может ухудшиться", - отмечают авторы доклада.