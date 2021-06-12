Немецкого журналиста лишили аккредитации на Евро-2020 по запросу властей России

Немецкого журналиста общественного телеканала WDR Роберта Кемпе лишили аккредитации на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге по запросу российских властей, сообщает Day.Az со ссылкой на RMC Sport.

Немецкая ассоциация журналистов (DJV) выступила с заявлением о том, что они против исключения корреспондента Роберта Кемпе из Евро в России.

"Это недопустимое посягательство на свободу печати вновь показывает, что Россия не желает видеть критических статей и это в дальнейшем сказывается на журналистах", - говорится в заявлении ассоциации.

Теперь немецкая сторона надеется на помощь от УЕФА, который в свою очередь уже прокомментировал ситуацию, заявив, что не имеет возможности повлиять на данное решение или получить информацию о причинах отклонения аккредитации.

Пресс-центр МИД РФ в ответ убежден, что не получал от корреспондента или редакции заявок на аккредитацию на матчи Евро.

Журналист Кемпе специализируется на расследованиях отношения спорта и политики, и уже критиковал дела между УЕФА и "Газпромом". Именно он расследовал в 2018 году дело о найме северокорейских рабочих для строительства стадиона в Москве.