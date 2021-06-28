Таксист оказался в ловушке на крыше машины при потопе в Москве

Очевидцы засняли на видео таксиста, оказавшегося в ловушке на крыше машины среди затопленной из-за ливня улицы в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ролик появился в соцсети "Вконтакте".

По словам очевидцев, эти кадры были сделаны на пересечении улицы Барклая и Багратионовского проезда. Пока неизвестно, смог ли эвакуироваться водитель.