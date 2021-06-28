https://news.day.az/world/1356757.html Таксист оказался в ловушке на крыше машины при потопе в Москве - ВИДЕО
Таксист оказался в ловушке на крыше машины при потопе в Москве - ВИДЕО
Очевидцы засняли на видео таксиста, оказавшегося в ловушке на крыше машины среди затопленной из-за ливня улицы в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ролик появился в соцсети "Вконтакте".
По словам очевидцев, эти кадры были сделаны на пересечении улицы Барклая и Багратионовского проезда. Пока неизвестно, смог ли эвакуироваться водитель.
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