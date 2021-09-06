В Израиле провели редкую операцию по разделению сиамских близнецов

Израильские хирурги разделили годовалых девочек, которые родились, сросшись затылками. Такая операция проводилась в Израиле впервые, в мире же их было не более 20. Об этом сообщает новостная служба BBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Операция продлилась 12 часов, в ней участвовали десятки специалистов из Израиля и других стран. За несколько месяцев до операции хирурги имплантировали девочкам в голову специальные силиконовые мешки, которые постепенно надували, чтобы растянуть кожу. Дополнительная кожа понадобилась, чтобы закрыть череп в месте разделения. Во время планирования операции врачи использовали 3D-моделирование, чтобы визуализировать головы девочек во всех подробностях.

Девочки хорошо перенесли операцию и идут на поправку, сообщают врачи. Они дышат и едят самостоятельно и, наконец, могут видеть друг друга. Ожидается, что в будущем девочки будут вести полностью нормальную жизнь без каких-либо ограничений.