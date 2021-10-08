Иранкам запретят есть пиццу на камеру

В Иране ввели новые цензурные ограничения, в рамках которых будет запрещен показ женщин, поедающих пиццу или сэндвичи, пьющих напитки красного цвета или одетых в кожаные перчатки. Также отдельно оговорен запрет на съемку людей в домашних условиях, а также сцен, где мужчина наливает женщине чай. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал IranWire.

О новых запретах объявил Амир Хуссейн Шамшади, PR-директор Иранской телерадиовещательной корпорации, в задачи которой входит, в том числе, контроль за отсутствием "непотребства" в телеэфире.

При этом издание отмечает, что это событие произошло на фоне возмущений касательного того, что цензоры в одном из эфиров популярного в интернете ток-шоу Pishgoo закрыли лицо приглашенной актрисы, в результате чего от видео осталась только запись голоса.