https://news.day.az/world/1399097.html Правительство Армении будет закрывать старые долги новыми
Правительство Армении будет закрывать старые долги новыми
Чиновники и дальше будут пользоваться всеми благами за счет бюджета, а армянский народ продолжит выживать на мизерные пенсии и зарплаты.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Вчера ... министр финансов Армении Тигран Хачатрян признал, что соотношение долга к ВВП перевалило за 60%, достигнув 63,5%, и в следующем году они должны сделать так, чтобы снизить его. А будет это делаться не за счет снижения зарплат высокопоставленных чиновников и расходов госаппарата, а за счет привлечения новых долгов без увеличения социальных расходов", - отмечает издание.
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