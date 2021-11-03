Правительство Армении будет закрывать старые долги новыми

Чиновники и дальше будут пользоваться всеми благами за счет бюджета, а армянский народ продолжит выживать на мизерные пенсии и зарплаты.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Вчера ... министр финансов Армении Тигран Хачатрян признал, что соотношение долга к ВВП перевалило за 60%, достигнув 63,5%, и в следующем году они должны сделать так, чтобы снизить его. А будет это делаться не за счет снижения зарплат высокопоставленных чиновников и расходов госаппарата, а за счет привлечения новых долгов без увеличения социальных расходов", - отмечает издание.