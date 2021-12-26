https://news.day.az/world/1420167.html У побережья Турции задержаны нелегальные мигранты
У побережья Турции задержаны нелегальные мигранты
У берегов района Мармарис юго-западной турецкой провинции Мугла задержаны 14 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, силы береговой охраны начали операцию после поступившего сигнала о нахождении надувной лодки с группой нелегальных мигрантов на борту у берегов острова Кызылада.
Задержанные, в числе которых 13 граждан Сирии и один гражданин Украины, были доставлены в миграционное управление Муглы.
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