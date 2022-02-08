Старейший паб Англии закроют
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В Великобритании закрывается старейший паб страны.

Причина - повышение налогов и негативное влияние пандемии. Ye Olde Fighting Cocks находится в Сент-Олбансе.

Бар столкнулся с финансовыми проблемами из-за роста затрат и повышения налогов, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Заведение попало под действие закона о банкротстве. В начале прошлого века в заведении устраивали петушиные бои.