https://news.day.az/world/1433818.html Старейший паб Англии закроют - ВИДЕО
Старейший паб Англии закроют - ВИДЕО
В Великобритании закрывается старейший паб страны.
Причина - повышение налогов и негативное влияние пандемии. Ye Olde Fighting Cocks находится в Сент-Олбансе.
Бар столкнулся с финансовыми проблемами из-за роста затрат и повышения налогов, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Заведение попало под действие закона о банкротстве. В начале прошлого века в заведении устраивали петушиные бои.
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