Водитель грузовика, не вписавшись в поворот, мастерски объехал такси в Китае

Камера видеонаблюдения, установленная на перекрёстке автомагистрали в городе Цзаочжуан (провинция Шаньдун, КНР) запечатлела драматичный момент объезда препятствий в исполнении водителя грузовика, с углём на борту, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Водитель длиннобазного транспортного средства, не вписавшись в поворот, решил проложить себе маршрут по свободной правой полосе дороги. Мастерски объехав, оказавшуюся на своём пути легковушку и чуть было не завалив транспортное средство, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехав на трассу в противоположном направлении, в конечном итоге избежал катастрофы.