Госучреждениям Венгрии запретили отапливать помещения до температуры выше 18°C

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил на правительственном брифинге о введении ограничений на температуру в офисах государственных учреждений, по которым запрещается их отапливать до температуры выше 18°C. Об этом сообщает местная газета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал он.

Он также отметил, что в таких помещениях, за исключением больниц и социальных учреждений, предписывается сократить потребление газа на 25%.