Елизавету II похоронили в семейной усыпальнице в Виндзорском замке

Гроб британской королевы Елизаветы II погрузили в семейную усыпальницу в Виндзоре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Тело королевы доставили в Виндзорский замок на катафалке, На заупокойную службу в Мемориальной часовне святого Георгия на территории замка собрались около 800 гостей.

В конце службы лорд-камергер преломил жезл в знак завершения правления Елизаветы II. Декан Виндзора начал читать 103-й псалом, под который гроб с телом королевы погрузился в усыпальницу. После гимна "Боже, храни короля" члены королевской семьи покинули часовню. Это было последнее публичное мероприятие, связанное с похоронами королевы.

Ожидается, что вечером королевская семья вновь соберется для закрытой похоронной церемонии. Тело королевы переместят в другую часть часовни и положат возле ее покойного мужа - принца Филиппа.

В Мемориальной часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка похоронены отец и мать королев и хранится урна с прахом ее сестры - принцессы Маргарет.

В понедельник, 19 сентября, гроб с телом королевы Елизаветы II вынесли из Вестминстерского дворца, где несколько дней проходило прощание. После поминальной службы в Вестминстерском аббатстве военные горнисты протрубили Last Post - сигнал, подаваемый при отдании воинских почестей. Затем под оружейный салют и бой Биг-Бена по центру Лондона прошла траурная процессия, закончившаяся у арки Веллингтона.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании - 70 лет.