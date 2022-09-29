В Китае пропали 12 чиновников

После начала расследования фактов коррупции внутри фонда государственных инвестиций в полупроводниковую отрасль КНР, из публичного поля пропали как минимум 12 чиновников.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Financial Times, антикоррупционный отдел коммунистической партии Китая уже задержал нескольких высокопоставленных лиц.

"За последние три месяца по меньшей мере 12 человек, включая управляющих фондами, руководителей компаний и одного министра правительства попали под следствие и исчезли из поля зрения общественности. Все они имели тесные связи с индустрией микросхем", - говорится в статье FT.

Отмечается, что случаи коррупции ищут в инвестициях, которые выделили для развития отрасли. Сумма вложений оценивается в 340 млрд юаней ($47 млрд по текущему курсу).

Крупное антикоррупционное дело стало предупреждением для всех игроков внутри отрасли, уверен источник газеты, связанный с полупроводниковым производством на юге Китая. По словам анонима, знакомого с ситуацией, коррупционные схемы практиковали госслужащие, которые "ничего не понимали в отрасли".