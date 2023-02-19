Сейсмолог оценил вероятность сильных землетрясений в Анкаре и Стамбуле

Разрушительные землетрясения в Анкаре и Стамбуле весьма вероятны, а произойти могут тогда, когда их не будут ожидать. Как передает Day.Az, об этом рассказал телеканалу A Haber турецкий профессор, сейсмолог Сулейман Пампал.

"Анкара является районом с высокой сейсмоопасностью. Анкара фактически окружена со всех четырех сторон разломами, которые потенциально могут вызвать землетрясения", - сообщил эксперт.

Что касается Стамбула, Пампал также заявил, что там существует большой шанс подземных толчков. При этом он обращает внимание, что из-за особенностей песчаного гравия и морского грунта, используемых в местном строительстве, качество цемента в городе очень плохое, что может привести к катастрофическим разрушениям в городе. По его оценке, в случае сильного землетрясения будет повреждено около 50 тысяч зданий.