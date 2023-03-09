Турция продолжает диалог с целью продления «зерновой сделки»

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что официальная Анкара продолжает контакты с ООН, Украиной и РФ по продлению действия "Зерновой сделки", срок действия которой истекает 18 марта, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава оборонного ведомства Турции отметил, что до настоящего времени по коридору в Чёрном море проследовало 790 судов, что позволило поставить на мировой рынок около 23,5 млн тонн агропродукции.

"Мы продолжаем контакты с ООН, Украиной и Россией, которые являются сторонами зерновой инициативы. Киев сообщил, что одобряет повторное продление инициативы. Москва также придерживается позитивной повестки по этому вопросу. Мы, в свою очередь, надеемся и ожидаем продления договоренности с учетом вклада всех сторон. Продолжаем работу в этом направлении".

Сорок процентов поставок агропродукции по "зерновому коридору" осуществлено в Европу, 30 процентов - в Азию, 13 процентов - в Турцию, 12 процентов - в Африку и 5 процентов - в страны Ближнего Востока.