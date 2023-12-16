Правительство Кувейта объявило нового эмира

Принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назван новым эмиром Кувейта. Об этом сообщает Kuwait Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее стало известно о смерти 86-летнего эмира Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха. Новоназванный эмир приходится почившему братом.

Предыдущий эмир находился на престоле Кувейта с сентября 2020 года.

Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 27 сентября 1940 года в семье шейха Ахмеда I и его жены Марьям Малит аль Хувайла. На протяжении всей жизни занимал различные должности, в том числе был заместителем командующего Национальной Гвардии.

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