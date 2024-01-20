В Британии раскрыли смысл ударов Ирана по Ираку и Пакистану

Недавние удары Ирана по территориям Пакистана и Ирака являются сигналом США и Израилю "не связываться" с Тегераном и остановить проведение операции Израиля в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

"Вовлечение Пакистана и Эрбиля посылает сигнал непосредственно израильтянам и американцам, и этот сигнал таков: "не связывайтесь с Ираном и закончите войну в Газе... Иран не хочет прямой войны с Израилем и США. Но мы хотим, чтобы американцы увидели и почувствовали нас", - заявил чиновник.

По его словам, выбранная Ираном стратегия не лишена риска, однако сторонники жесткой линии в Тегеране считают, что ущерб можно контролировать.

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