Убийство сыновей нашего лидера подрывает шансы на перемирие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посредством убийства сыновей председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом катарскому телеканалу Al Jazeera заявил один из членов руководства ХАМАС Басем Наим.

По его словам, Нетаньяху "делает все для того, чтобы заблокировать или подорвать все шансы на достижение соглашения об остановке огня".

10 апреля руководство ХАМАС подтвердило, что трое сыновей и четверо внуков Хании погибли в результате удара израильских военных по лагерю беженцев на севере Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также подтвердила ликвидацию в Газе трех сыновей главы политбюро ХАМАС. Сам Исмаил Хания проживает в Дохе (Катар).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!