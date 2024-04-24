Глава ФБР беспокоится о возможности "скоординированных терактов" в США

В США существуют серьезные опасения по поводу скоординированных терактов в общественных местах, что в течение последнего десятилетия рассматривалось правоохранителями как крайне отдаленная угроза, заявил директор ФБР Кристофер Рэй, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы все больше обеспокоены возможностью некоего скоординированного нападения здесь, на родине, которое может не сильно отличаться от того, что вы видели в концертном зале в России несколько недель назад", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

Телеканал обратил внимание, что глава ФБР вновь заявил, что "в последнее время угроза терроризма является самой высокой (...), особенно со стороны одиночек или небольших групп" внутри страны.

Отмечается, что Рэй "был категоричен" в ответе на вопрос о том, представляет ли опасность для нацбезопасности США приложение TikTok.

По его словам, представители национальной безопасности обеспокоены тем, что TikTok предоставляет китайским разведывательным службам "возможность собирать данные, контролировать алгоритм рекомендаций, что означает возможность продвигать идеи компартии Китая (КПК), преуменьшать критику китайского правительства, и, по сути, привлекать миллионы пользователей в качестве невольных сторонников пропаганды КПК".

Глава ФБР добавил, что таким образом китайское правительство располагает "возможностью контролировать программное обеспечение, которое дает возможность технически скомпрометировать устройства, телефоны, миллионы и миллионы телефонов".

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