Пхеньян угрожает Вашингтону и Сеулу
КНДР полна решимости противостоять и дать ответ на постоянные угрозы со стороны США и их союзников, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Если США продолжат собирать своих приспешников, бахвалиться своей силой и угрожать безопасности нашего государства, то более серьезной опасности подвергнется безопасность самих США и их союзников", - говорится в заявлении политика, полный текст которого распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Она подчеркнула: "Мы и дальше будем накапливать подавляющую и могущественнейшую военную мощь для защиты своего суверенитета и безопасности, мира в регионе. Ничто не может изменить нашу решимость".
Ким Е Чжон отметила, что из-за непрерывных военных действий "враждебных сил во главе с США ситуация в регионе все глубже втягивается в опасный водоворот".
По ее словам, об этом можно судить уже только по беспрерывной серии военных учений, направленных против КНДР.
В нынешнем году США "вкупе со своими сателлитами" проводили военные учения более 80 раз, а Южная Корея - отдельные учения более 60 раз.
"Этот факт ясно показывает, кто именно является главным виновником ухудшения ситуации в регионе", - говорится в заявлении.
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