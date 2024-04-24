Ален Симонян перешел все "красные линии"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить и направить в парламент Армении запрос в связи с антироссийскими заявлениями спикера Алена Симоняна, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян в частности заявил, что с учетом того, что "в центре внимания конференции - вопрос вторжения России в Украину и ближневосточный конфликт" он хотел бы подтвердить, что Армения "решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран".

"Хотелось бы задать коллеге председателю парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такого рода сюжеты?... Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления <...>. Я бы направила письменно в парламент Армении запрос, от чьего имени он выступал и разделяет ли парламент Армении оценки, высказанные на этой сходке", - сказала спикер Совфеда.

Она выразила надежду на то, что и парламент страны спросит со спикера, "кто дал ему право от имени Армении выступать с такими пассажами, и также даст оценку". "Мы не оставим без внимания такого рода русофобские, антироссийские выступления. Просто было стыдно за нашего коллегу, что он заступил уже все красные линии", - сказала Матвиенко.

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