Британия призовет страны НАТО увеличить расходы на оборону

Великобритания будет настаивать на том, чтобы новый минимальный порог расходов на оборону среди стран - членов НАТО был увеличен до 2,5% от ВВП. Об этом заявил в эфире телеканала Sky News министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что это должно быть 2,5%. Мы думаем, что в более опасном мире это имеет смысл", - сказал он. "Я буду выступать за это на 75-м юбилейном саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне, и я знаю, что премьер-министр [Риши Сунак] твердо убежден в том же", - пообещал Шэппс.

Накануне Сунак объявил о том, что Лондон переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы, доведя расходы на оборону до 2,5% ВВП. В настоящее время они составляют 2,3%. Таким образом финансирование вырастет с £64,6 млрд ($80,3 млрд) в 2024 году до £78,2 млрд в 2028 году и затем до £87 млрд к 2030-2031 годам.

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