https://news.day.az/world/1654885.html Шольц отказался менять решение по поставкам ракет Taurus Украине
Шольц отказался менять решение по поставкам ракет Taurus Украине
Решение властей Германии не отправлять ракеты Taurus Украине не менялось. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Что касается упомянутой вами системы вооружений, мое мнение не поменяется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus в Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.
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