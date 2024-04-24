Премьер-министр Испании уходит в отставку

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что рассматривает возможность уйти в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, причиной своего решения Санчес назвал нападки, с которыми он и его жена столкнулись в последние недели.

52-летний Санчес заявил, что отменяет все публичные выступления на ближайшие несколько дней, чтобы обдумать ситуацию, и объявит о своем решении 29 апреля.

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