https://news.day.az/world/1654957.html Премьер-министр Испании уходит в отставку
Премьер-министр Испании уходит в отставку
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что рассматривает возможность уйти в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, причиной своего решения Санчес назвал нападки, с которыми он и его жена столкнулись в последние недели.
52-летний Санчес заявил, что отменяет все публичные выступления на ближайшие несколько дней, чтобы обдумать ситуацию, и объявит о своем решении 29 апреля.
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