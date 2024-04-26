ЕС обсудит с Китаем соблюдение антироссийских санкций

Чиновники Европейского союза (ЕС) проведут в пятницу встречу с китайскими дипломатами, чтобы убедиться в соблюдении Пекином антироссийских санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По сведениям ее источников, на встрече чиновники ЕС намерены проинформировать китайскую сторону о планах ввести ограничительные меры в отношении компаний из КНР, которых они подозревают в реэкспорте в РФ подсанкционных товаров европейского производства. В Брюсселе утверждают, что Москва использует эту продукцию в интересах российского военно-промышленного комплекса.

Как отмечает SCMP, прошлые консультаций между ЕС и КНР позволили избежать включения китайских компаний в черные списки, так как Пекин якобы согласился следовать требованиям европейских регуляторов.

23 февраля ЕС ввел 13-й пакет антироссийских санкций, в который, помимо физических и юридических лиц России, а также других стран, попали три компании материкового Китая и одна гонконгская. Представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй осудил решение Евросоюза и потребовал отменить рестрикции против китайских предприятий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!