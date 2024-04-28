https://news.day.az/world/1655892.html Армения и Турция обсудят вопрос восстановления Аннейского моста
Армения и Турция обсудят вопрос восстановления Аннейского моста
Армения вскоре передаст Турции свои подходы по вопросу восстановления Анийского моста.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
"Турция передала Армении протокол о восстановлении Анийского моста, который сейчас находится на этапе доработки и в ближайшее время будет передан турецкой стороне", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Что касается КПП Маргара-Алиджан, то ремонтные работы там завершены. Погранпункт готов к эксплуатации.
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