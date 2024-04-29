Глава минфина Саудовской Аравии раскритиковал геополитическую напряженность

В своем выступлении на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан обозначил геополитические факторы основной угрозой для мировой экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bloomberg.

"Сегодня для меня геополитические риски, возможно, являются риском №1, когда вы смотрите на мировую экономику", - заявил он, призвав политиков проявлять больше гибкости в решении конфликтных ситуаций.

В качестве примера Аль-Джадаан привел палестино-израильское противостояние, потребовав от лидеров сторон приложить все усилия для деэскалации. По его мнению, это крайне важно, так как ситуация на Ближнем Востоке наряду с конфликтом на Украине оказывает серьезное негативное влияние на глобальную экономику.

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