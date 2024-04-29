Бюрократия осложняет процесс модернизации армии ФРГ

Бюрократические сложности мешают министру обороны ФРГ Борису Писториусу ускорить закупку вооружений для армии. Об этом сообщила газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В апреле 2023 года министр заявил о том, что приобретение средств для модернизации Бундесвера должно быть одним из приоритетов. Параллельно с этим выяснилось, что во внутренних документах прописано более 200 бюрократических правил и нормативов, которые нужно соблюсти для закупки того или иного вида оружия.

На текущий момент отменены лишь 85 из них, вследствие чего модернизацию не удается ускорить до желаемых темпов, говорится в статье. При этом в Минобороны ФРГ не согласились с тем, что оставшиеся регулировки замедляют процесс.

12 марта уполномоченная германского парламента по вопросам обороны Ева Хёгль заявила о нехватке материально-технических средств для нужд вооруженных сил республики, в том числе на фоне оказания помощи Украине.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера объемом 100 млрд евро, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. Сейчас средства из этого фонда освоены почти в полном объеме.

В 2024 году траты ФРГ на оборону достигнут 2% ВВП.

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