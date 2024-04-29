В Стамбуле задержали боевиков ИГ

Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле группу боевиков террористической группировки "Исламское государство" по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках операции, проведенной в стамбульском районе Бейкоз, задержан мужчина с инициалами К. А., который связан с ИГ и готовил теракт с использованием взрывчатки. Было установлено, что он испытывал химические вещества на предмет повышения мощности самодельного взрывного устройства и проведения крупномасштабного взрыва. Там же задержан еще один человек", - приводит телеканал Halk TV слова министра.

Под стражу взяты еще шесть человек, связанные с изготовителями взрывчатки. В ходе операции изъято большое количество материалов, которые используются для изготовления самодельных взрывных устройств.

На прошлой неделе глава МВД Турции сообщал о задержании 23 человек по подозрению в связях с ИГ. По данным министерства, за год в стране задержаны свыше 3 тыс. таких лиц.

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