В Саудовской Аравии заявили, что близки к заключению оборонительного пакта с США

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия завершили большую часть работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что мы очень, очень близки к двусторонним соглашениям между королевством [Саудовская Аравия] и США. Большая часть работы уже проделана. У нас есть общие контуры того, что, по нашему мнению, должно произойти на палестинском фронте", - сказал Фейсал бен Фархан в ответ на вопрос о перспективах заключения оборонительного пакта. Выступление министра транслировалось на сайте форума.

В сентябре прошлого года агентство Reuters сообщило, что Эр-Рияд ведет переговоры с Вашингтоном о заключении оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому нападение на одного члена блока приравнивается к объявлению войны всем странам альянса. По данным источников агентства, взамен на гарантии безопасности Саудовская Аравия может установить полноценные дипломатические отношения с Израилем.

Собеседники Reuters отмечали, что американская администрация не намерена предоставлять Саудовской Аравии аналогичные с членами НАТО гарантии безопасности. В качестве возможных альтернатив Вашингтон готов предложить Эр-Рияду статус "основного союзника вне НАТО" или заключить пакт, аналогичный соглашению между США и Бахрейном. В рамках этого соглашения страны договорились сотрудничать в военно-технической и разведывательной сферах, а также противостоять "любой внешней агрессии" после проведения двусторонних консультаций.

Один из источников Reuters назвал потенциальный договор между США и Саудовской Аравией "актом взаимопонимания в сфере безопасности", который не будет соответствовать полноценному военному союзу. Собеседник агентства привел в пример модель отношений США и Израиля, которая может стать основой оборонительного пакта между Вашингтоном и Эр-Риядом, позволив саудовской стороне получить доступ к наиболее современным американским вооружениям.

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