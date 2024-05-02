Филиппины вызвали посла Китая

Министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая, чтобы выразить протест против использования Пекином водометов против филиппинских судов на спорном рифе Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Филиппины протестовали против опасных маневров и других агрессивных действий китайской береговой охраны и морской милиции против рыболовных судов.

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