https://news.day.az/world/1656992.html Филиппины вызвали посла Китая
Филиппины вызвали посла Китая
Министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая, чтобы выразить протест против использования Пекином водометов против филиппинских судов на спорном рифе Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, Филиппины протестовали против опасных маневров и других агрессивных действий китайской береговой охраны и морской милиции против рыболовных судов.
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