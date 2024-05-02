https://news.day.az/world/1657031.html У здания правительства в Армении проходит акция протеста
У здания правительства в Армении проходит акция протеста
Движение "Камк" проводит акцию протеста у здания правительства Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, участники акции также требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Мы пытаемся противостоять этой власти. Наши ресурсы не велики, но мы все же боремся по мере сил. К движению должны присоединиться все граждане, тогда успех гарантирован", - заявил организатор акции.
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