У здания правительства в Армении проходит акция протеста

Движение "Камк" проводит акцию протеста у здания правительства Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, участники акции также требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы пытаемся противостоять этой власти. Наши ресурсы не велики, но мы все же боремся по мере сил. К движению должны присоединиться все граждане, тогда успех гарантирован", - заявил организатор акции.

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