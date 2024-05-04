В ФРГ зазвучали призывы увеличить траты на оборону

Глава германского производителя вооружений Rheinmetall Армин Паппергер попросил власти ФРГ нарастить расходы на оборону на €30 млрд. Как сообщает агентство DPA, об этом он заявил на мероприятии в Дюссельдорфе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его мнению, правительству следует увеличить оборонный бюджет с нынешних €52 млрд до €82 млрд. "Если не инвестировать эти €30 млрд, то осуществить перемены у нас не получится", - сказал глава компании, которая извлекает выгоду из государственных оборонных заказов и отправки все новой техники Украине.

Под "переменами" Паппергер имел в виду создание в феврале 2022 года спецфонда для модернизации Бундесвера объемом €100 млрд. Канцлер Олаф Шольц тогда заявил, что ФРГ необходимо адаптироваться к новой реальности.

Оборот Rheinmetall вырос в 2023 году на 12%, до €7,1 млрд. На 2024 год компания прогнозирует продажи на уровне €10 млрд. Чистая прибыль в прошлом году выросла на 9%, до €0,6 млрд.

В 2024 году траты ФРГ на оборону достигнут 2% ВВП.

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