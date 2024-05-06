https://news.day.az/world/1658165.html Польша не планирует посылать войска в Украину
Польша не планирует посылать войска в Украину
Польша не готовится посылать свои войска в Украину. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Польша не готовится и не будет высылать Войско Польское на Украину", - отметил он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
Глава польского оборонного ведомства отметил, что Варшава продолжит военную помощь Украине, обучая военнослужащих ее вооруженных сил и поставляя оружие в рамках различных коалиций западных партнеров Киева.
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