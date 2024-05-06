Палестинцы начали покидать восточные районы Рафаха

Некоторые палестинские семьи покидают восточные районы города Рафах на юге секторе Газа в связи с объявлением Израилем эвакуации из этого населенного пункта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израильские военные звонят жителям восточных окрестностей Рафаха, а также тем, кто проживает к западу от контрольно-пропускного пункта "Рафах", и приказывают им покинуть город <...>. Не знаем, что нам делать дальше, но я отвезу свою семью в Дейр-эль-Балах, хотя мой район и не входит в зону военных действий, по крайней мере пока", - рассказал один из жителей сектора Газа Абу Мухей.

Палестинцы начали покидать восточные кварталы города после уведомления об эвакуации от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные с помощью плакатов, СМС, телефонных звонков и СМИ призывают гражданское население перейти в близлежащие гуманитарные районы. Как пишет Reuters, ЦАХАЛ еще не установил сроков эвакуации из Рафаха. По оценкам, в рамках эвакуации "ограниченного масштаба" из этого города могут быть вывезены порядка 100 тыс. человек.

Как сообщила ранее газета The Times of Israel, ЦАХАЛ приступил к эвакуации мирного населения из восточных кварталов Рафаха в рамках подготовки к запланированной военной операции. По сведениям издания, мирным жителям предлагают перебраться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси и Хан-Юнисе.

9 февраля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил военным подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации оставшихся четырех батальонов ХАМАС в Рафахе. Многие мировые лидеры и международные организации неоднократно призывали власти Израиля отказаться от ввода войск в Рафах. Среди противников этого плана и США - в Вашингтоне считают, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства. Между тем власти Израиля во главе с Нетаньяху заявляли, что не откажутся от уже утвержденных планов проведения операции в Рафахе, поскольку, по их версии, ввод войск в этот город является залогом "полной победы" над вооруженными отрядами ХАМАС.

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